Advertisements

ديدييه ديشان: سعيد بليلة ساحرة وغير طبيعية لفرنسا

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
Advertisements
وصف مدرب فرنسا ديدييه ديشان، الأحداث في بودابست بالساحرة وغير الطبيعية بعد التعادل 2-2 مع البرتغال، في ليلة مليئة بالتقلبات والتحولات انتهت بتأهل فريقه إلى دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة القدم وهو يتصدر المجموعة السادسة.

وبعد ضمان التأهل قبل المباراة الأخيرة كانت فرنسا تسعى لصدارة المجموعة ومواجهة أسهل في دور الـ16.

ومع تغير النتيجة في مباراة ألمانيا ضد المجر أحرز كريم بنزيما هدفين وسجل نظيره كريستيانو رونالدو مثلهما من ركلتي جزاء لتكتفي فرنسا بالتعادل.

وأبلغ ديشان مؤتمراً صحافياً: "كنا نتابع النتيجة في المباراة الأخرى وعلمنا بتقدم المجر على ألمانيا وهو ما كان يجعل الأمور معقدة جداً، كانت مباراة مجنونة سارت في كل الاتجاهات".

وتابع: "أنا سعيد حقاً، كرة القدم ساحرة، من موقف إلى آخر والمشاعر يمكن أن تتغير سريعاً، عقلية الفريق يمكن أن تتغير أيضاً، الليلة كانت مرضية حتى إن لم تكن مثالية، كانت مباراة على أعلى مستوى".

وتلعب فرنسا ضد سويسرا في دور الـ16 في بوخارست يوم 28 يونيو.

وأدرك بنزيما التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما منح رونالدو التقدم لحاملة اللقب من ركلة جزاء ثم أضاف مهاجم ريال مدريد هدف الثاني ليهز الشباك مع لفرنسا لأول مرة منذ 2015.

وبعد العودة إلى تشكيلة المنتخب قبل البطولة قدم بنزيما أداء متواضعاً في أول مباراتين في البطولة وكان رد الفعل في فرنسا متوقعاً.

وقال بنزيما: "كنت أعلم بمجرد عودتي إلى المنتخب أنني سأتعرض للانتقادات، هذا جزء من كرة القدم، لكني لا أستسلم مطلقاً، بمجرد أن نزلت إلى أرض الملعب أردت هز الشباك ونجحت في ذلك".

وأضاف: "الجميع كانوا ينتظرون هذا الهدف الليلة، ولهذا السبب شعرت بحافز أكبر، من الرائع أن أهز الشباك (مع فرنسا) مرة أخرى".

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

منذ نصف ساعة

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا".. مشهد مذل للجيش الإثيوبي في تيجراي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

03:27 م

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى