ديدييه ديشان: سعيد بليلة ساحرة وغير طبيعية لفرنسا

وصف مدرب فرنسا ديدييه ديشان، الأحداث في بودابست بالساحرة وغير الطبيعية بعد التعادل 2-2 مع البرتغال، في ليلة مليئة بالتقلبات والتحولات انتهت بتأهل فريقه إلى دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة القدم وهو يتصدر المجموعة السادسة.





وبعد ضمان التأهل قبل المباراة الأخيرة كانت فرنسا تسعى لصدارة المجموعة ومواجهة أسهل في دور الـ16.





ومع تغير النتيجة في مباراة ألمانيا ضد المجر أحرز كريم بنزيما هدفين وسجل نظيره كريستيانو رونالدو مثلهما من ركلتي جزاء لتكتفي فرنسا بالتعادل.





وأبلغ ديشان مؤتمراً صحافياً: "كنا نتابع النتيجة في المباراة الأخرى وعلمنا بتقدم المجر على ألمانيا وهو ما كان يجعل الأمور معقدة جداً، كانت مباراة مجنونة سارت في كل الاتجاهات".





وتابع: "أنا سعيد حقاً، كرة القدم ساحرة، من موقف إلى آخر والمشاعر يمكن أن تتغير سريعاً، عقلية الفريق يمكن أن تتغير أيضاً، الليلة كانت مرضية حتى إن لم تكن مثالية، كانت مباراة على أعلى مستوى".





وتلعب فرنسا ضد سويسرا في دور الـ16 في بوخارست يوم 28 يونيو.





وأدرك بنزيما التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما منح رونالدو التقدم لحاملة اللقب من ركلة جزاء ثم أضاف مهاجم ريال مدريد هدف الثاني ليهز الشباك مع لفرنسا لأول مرة منذ 2015.





وبعد العودة إلى تشكيلة المنتخب قبل البطولة قدم بنزيما أداء متواضعاً في أول مباراتين في البطولة وكان رد الفعل في فرنسا متوقعاً.





وقال بنزيما: "كنت أعلم بمجرد عودتي إلى المنتخب أنني سأتعرض للانتقادات، هذا جزء من كرة القدم، لكني لا أستسلم مطلقاً، بمجرد أن نزلت إلى أرض الملعب أردت هز الشباك ونجحت في ذلك".





وأضاف: "الجميع كانوا ينتظرون هذا الهدف الليلة، ولهذا السبب شعرت بحافز أكبر، من الرائع أن أهز الشباك (مع فرنسا) مرة أخرى".



