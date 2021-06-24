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نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ينتظر واحد من نجوم الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني اللمسات الأخيرة من أجل مغادرة الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة " آس " الإسبانية أن الدولي الفرنسي رفائيل فاران مدافع الملكي في طريقه إلى الرحيل حيث يتمسك بزيادة راتبه في العقد الجديد وهو ما يرفضه بيريز.

ويرتبط اللاعب بعقد مع الريال يمتد حتى يونيو من العام 2022 في الوقت الذي يرتبط إسمه بالإنتقال إلى إثنين من أعرق الأندية الأوروبية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

في الوقت الذي أنهت فيه الأس تقريرها أن فاران ينتظر عرض من مانشستر يونايتد للحصولعلى خدماته خاصةً أن شهر يناير القادم يكون فيه اللاعب قادر على التوقيع لأي فريق دون الرجوع لناديه.

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