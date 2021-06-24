بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة انجلترا أمام ألمانيا قبل موقعة يورو 2020

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل سوف تجمع منتخبي إنجلترا مع نظيره الألماني، في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) والمقامة حاليًا وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.





تأهل منتخب انجلترا لثمن نهائي كأس أمم أوروبا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما صعد المنتخب الألماني كـ وصيف للمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.





وتنطلق مباراة ألمانيا مع انجلترا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن".





تاريخ مواجهات ألمانيا وانجلترا





تقابل المنتخب الألماني مع نظيره الانجليزي في 36 مباراة بين رسمية وودية، حقق منتخب انجلترا 16 انتصارًا، مقابل 15 انتصارًا للألمان، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما.



