تأهل 3 فرق لفراعنة التنس رسميا إلى كأس العالم للناشئين والناشئات

تأهلت 3 منتخبات مصرية رسميا الى بطولة كأس العالم لناشئى وناشئات التنس 14 و16 عاما وذلك بعد التألق فى التصفيات الافريقية المقامة حاليا بنادى السليمانية بمشاركة 9 دول افريقية .





والمنتخبات المـتأهلة هى 14 و16 عاما ناشئات و14 عاما ناشئين بينما اقترب فريقنا 16 عاما ناشئين من حجز بطاقة الصعود هو الاخر عندما يلاقى غدا نظيره ناميبيا فى مباراته قبل الاخيرة بالمجموعة وحال فوز الفراعنة الصغار سيلحقون باقرانهم فى الفرق الثلاث الاخرى .





يتكون فريق الناشئات 14 عاما من طوفى غراب وجنا حسام وناردين حسن ولوجين بقيادة المدرب عمر هدايت بينما يضم فريق الناشئات 16 عاما جيرمى شريف وليلى شكرى ولينا اسامة ونور الشافعى بقيادة المدرب محمد حسن فيما يتكون فريق 14 عاما ناشئين من محمد ابو زيد وعلى احمد وعلى حاتم وكريم مبروك تحت قيادة المدرب محمد موسى .





ومن جانبه اعرب نائب رئيس اتحاد التنس ورئيس اللجنة المنظمة المهندس وليد سامى عن سعادته البالغة بتأهل ثلاثة فرق حتى الان مع كل من بنات المغرب ايضا فى مرحلتى 14 و16 عاما واولاد تونس مرحلة 14 عاما .





قال وليد سامى ان ما يحققه اتحاد التنس من نجاحات متتالية هو نتاج لوجود منظومة عمل ناجحة ومتفاهمة تماما حيث هناك ادوار متنوعة لجميع افرادها وكل فرد يعى جيدا ما يجب عليه ان يقوم به .





ووجه وليد سامى الشكر الى ادارة السليمانية على كل ما قدمته وحرصت على توفيره لجميع المشاركين عامة ولمنتخبات الفراعنة خاصة وذلك خلال البطولة التى خرجت بالفعل فى افضل ما يكون حتى الان .





ومن جهته وجه مدير نادى السليمانية الكابتن رامى شحاته التهنئة الى منتخبات مصر الثلاثة التى صعدت بالفعل الى كأس العالم متمنيا ان يواصلوا العمل الجاد لاجل الوصول الى ابعد مدى خاصة وان رياضة التنس المصرية فى الوقت الحالى تبحث عن تحقيق الانجازات والغت من قاموسها نهائيا عبارة التمثيل المشرف .



