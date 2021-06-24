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تعرفي على بديل البيض في المعجنات

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الأسباب التي تجعلنا نحاول الإستغناء عن البيض في وصفاتنا، وترغمنا على البحث عن بدائل له؛ لذا إليكم بدائل للبيض في المعجنات تعرفوا عليها:

- البديل الأول، نقوم بتحضير 2 ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر، مع ملعقة واحدة كبيرة من الزيت، وملعقة كبيرة من الماء مقابل كل بيضة، ونخلص كل ما سبق جيداً لنصنع هذا البديل المنشود.

- البديل الثاني، مزج ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح، مع ملعقة صغيرة واحدة من بيكربونات الصودا لكل بيضة. 

- البديل الثالث، نخلط ملعقة كبيرة واحدة من الجيلاتين غير المنكه، مع ثلاثة (3) ملاعق كبيرة من الماء الدافئ لكل بيضة. 

- البديل الرابع، تكون باستخدام ربع كوب من الزبادي لكل بيضة، ونضعه في خليط العجين.

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