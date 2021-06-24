تعرفي على بديل البيض في المعجنات

هناك مجموعة من الأسباب التي تجعلنا نحاول الإستغناء عن البيض في وصفاتنا، وترغمنا على البحث عن بدائل له؛ لذا إليكم بدائل للبيض في المعجنات تعرفوا عليها:





- البديل الأول، نقوم بتحضير 2 ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر، مع ملعقة واحدة كبيرة من الزيت، وملعقة كبيرة من الماء مقابل كل بيضة، ونخلص كل ما سبق جيداً لنصنع هذا البديل المنشود.





- البديل الثاني، مزج ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح، مع ملعقة صغيرة واحدة من بيكربونات الصودا لكل بيضة.





- البديل الثالث، نخلط ملعقة كبيرة واحدة من الجيلاتين غير المنكه، مع ثلاثة (3) ملاعق كبيرة من الماء الدافئ لكل بيضة.



