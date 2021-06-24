اختبارات زد اف سي للناشئين.. تسجل رقم قياسياً في إعداد المتقدمين

في أولى خطواته نحو امتلاك أقوى قاعدة ناشئين في مصر، إنطلقت منذ بداية شهر يونيو الجاري اختبارات كرة القدم لزد اف سي-أحد أكبر الأندية الرياضية الخاصة في مصر- لإنتقاء الموهوبين من المواليد العمرية بداية من عام 2001 وحتى 2012، بواسطة كوكبة من كبار المدربين المحليين والأوروبين، وذلك في إطار استراتيجية النادي لاستقطاب أفضل الكفاءات الفنية والإدارية وتوفير كافة الإمكانيات لاكتشاف واعداد جيل جديد من اللاعبين يمكنهم الاحتراف في أقوى الدوريات العالمية.





وفي ضوء ذلك حرص نادي زد اف سي على اختيار أفضل المتقدمين، وإشرف -لأول مرة في مصر- فريق كامل من كبار المدربين محليًا وأوروبيًا لاكتشاف واقتناء أفضل العناصر الشابة برئاسة الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي لامتلاكه خبرة كبيرة في مجال اختيار الناشئين، والدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد اف سي ويأتي ذلك بالتعاون مع نادي بوروسيا دورتموند الشريك الرئيسي في نجاح تلك الإختبارات والذي يعد أحد أكبر الأندية في العالم . كما أن نادي بوروسيا دورتموند أحدث طفرة في رعاية وتأهيل الكثير من المواهب الشابة وتأهيل الجيل الصاعد من الناشئين.





ويذكر ان نادي زد اف سي إستعان أيضاً بخبرات 3 مدربين من نادي بورسيا دورتموند وهم؛ فيكتور مور وهو متخصص في وضع برامج اللياقة البدنية لجميع الفرق والأكاديميات، وستيفان موثراث مدرب لفريق 2001 أكبر فريق في نادي زد أف سي وسيصبح أيضًا المدرب الرئيسي للناشئين، الى جانب مايكل بفنكوش مدرب للناشئين أيضاً، وجميعهم تحت إشراف المدرب سيفن كالهارت مدير الناشئين في زد أف سي .





وقد شهدت إختبارات زد اف سي حتى الآن توافد كبير من أعمار عمرية مختلفة ، فقد شهد الأسبوع الأول من الإختبارات حضور أكثر من 6000 متقدم من 17 محافظة ، والاسبوع الثاني شهد حضور أكثر من 4000 متقدم من 17 محافظة ايضاً ، أما الأسبوع الحالي فقد شهد حضور اكثر من 2000 متقدم في أول يومين فقط، وتم قبول وإلتحاق اكثر من 890 لاعب، تستمر الإختبارات حتى يوم 30 من شهر يونيو الجاري.





وفي ذلك الإطار قال الدكتور أحمد عبدالله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد اف سي، إن زد اف سي يواصل السير في خطته نحو إنشاء قاعدة ناشئين بمستوى احترافي من خلال إتاحة الفرصة للموهوبين من كل محافظات مصر للتقدم لاختبارات النادي واختيار أفضل العناصر من قبل لجنة من كبار المدربين المحليين والأوروبيين، والذين سيعملون على صقل مهارات هؤلاء الشباب وتطوير مستواهم الفني والبدني والعقلي للوصول لمستوى احترافي يضاهي العالمي بما يساهم في تطوير الرياضة المصرية، فقد وصل عدد المتقدمين للاختبارات حتى الآن لأكثر من 12000 متقدم من فئات عمرية مختلفة.





وأكد "عبدالله"، حرص زد اف سي على اختيار أفضل العناصر المتقدمة للاختبارات، وفي سبيل ذلك سيتواجد جميع أعضاء مجلس الإدارة الفنيين في اليوم الأخير من الاختبارات من أجل إبداء آرائهم حول اللاعبين الذين سيتم اختيارهم وهم الكابتن حازم إمام، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم، وأحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، ومحمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، وعماد متعب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.





ويضم مجلس إدارة زد اف سي كوكبة من كبار رجال الأعمال الشباب واللاعبين السابقين، برئاسة أُنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة، هيثم عبد العظيم و الإعلامي سيف زاهر وحسن عبده، وعمرو محمود طاهر أعضاء ادارة زد اف سي ،وأحمد دياب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة زد للاستثمار الرياضي، ومجموعة بارزة من اللاعبين السابقين والشخصيات العامة .



