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انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في أمريكا

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بانهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث تجري عمليات واسعة بحثا عن الضحايا بين الركام.

 

وكانت خدمات الإنقاذ، أكدت أن المبنى مكون من أحد عشر طابقا ويدعى Champlain Towers South بالقرب من شارع 88 وشارع Collins Avenue في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، انهار جزئيا.

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