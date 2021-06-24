مباريات اليوم الثالث لبطولة السلسلة الختامية 2021

تنطلق اليوم منافسات اليوم الثالث لبطولة CIB Finals 2021 "بطولة السلسلة الختامية" التي تنظمها أندية وادي دجلة للعام الثالث على التوالي بمول العرب في مدينة 6 أكتوبر وتعد البطولة من البطولات البلاتينية حيث ان مجموع جوائزها 370 الف دولار ، وتبدأ بالمباريات التالية في منافسات السيدات بين كل من (هانيا الحمامي و أماندا صبحي) و (كاميل سيرم و سلمى هاني) و (سارة جين بيري و جويل كينج).





وفي منافسات الرجال تبدأ المنافسات بين كل من (بول كول و جويل ماكين) و (جورجي مارشية وطارق مؤمن) و الاخوان (محمد الشوربجي ومروان الشوربجي).





كما ضمنت نوران جوهر لاعبة أندية وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش التأهل لدور نصف النهائي، وذلك بعد حصولها على 7 نقاط وتصدرها المجموعة A بعد فوزها مرتين متتاليتين على كل من المصرية سلمى هاني والفرنسية كاميل سيرم.





ويعد ترتيب المجموعة A في المنافسات النسائية كالآتي:

في المركز الاول لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر برصيد 7 نقاط وضمنت تأهلها لدور نصف النهائي.

في المركز الثاني اللاعبة نور الشربيني برصيد 5 نقاط.

في المركز الثالث اللاعبة كاميل سيرم برصيد 3 نقاط.

وفي المركز الرابع اللاعبة سلمى هاني برصيد نقطة واحدة.





و في المجموعة B النسائية يعد الترتيب كالآتي:

في المركز الاول اللاعبة جويل كينج برصيد 4 نقاط.

في المركز الثاني اللاعبة هانيا الحمامي برصيد 4 نقاط.

في المركز الثالث اللاعبة سارة جين بيري بصفر نقاط.

في المركز الرابع اللاعبة اماندا صبحي برصيد صفر نقاط.





ويعد ترتيب المجموعة A في منافسات الرجال كالآتي:

في المركز الاول اللاعب محمد الشوربجي برصيد 6 نقاط.

في المركز الاول اللاعب مصطفى عسل برصيد 5 نقاط.

في المركز الثالث اللاعب مروان الشوربجي برصيد 3 نقاط.

في المركز الرابع لاعب اندية وادي دجلة على فرج برصيد نقطتين.





وفي المجموعة B في منافسات الرجال يعد الترتيب كالآتي:

في المركز الاول اللاعب جورجي مارشيه برصيد 3 نقاط.

في المركز الاول اللاعب بول كول برصيد 3 نقاط.

في المركز الثالث اللاعب طارق مؤمن برصيد نقطة واحدة.

في المركز الرابع اللاعب جويل ماكين برصيد نقطة واحدة.



