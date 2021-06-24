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مباريات اليوم الثالث لبطولة السلسلة الختامية 2021

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
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تنطلق اليوم منافسات اليوم الثالث لبطولة CIB Finals 2021  "بطولة السلسلة الختامية" التي تنظمها أندية وادي دجلة للعام الثالث على التوالي بمول العرب في مدينة 6 أكتوبر وتعد البطولة من البطولات البلاتينية حيث ان مجموع جوائزها 370 الف دولار ، وتبدأ بالمباريات التالية في منافسات السيدات بين كل من (هانيا الحمامي و أماندا صبحي) و (كاميل سيرم و سلمى هاني) و (سارة جين بيري و جويل كينج).

وفي منافسات الرجال تبدأ المنافسات بين كل من (بول كول و جويل ماكين) و (جورجي مارشية وطارق مؤمن) و الاخوان (محمد الشوربجي ومروان الشوربجي).

كما ضمنت نوران جوهر لاعبة أندية وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش التأهل لدور نصف النهائي، وذلك بعد حصولها على 7 نقاط وتصدرها المجموعة A بعد فوزها مرتين متتاليتين على كل من المصرية سلمى هاني والفرنسية كاميل سيرم.

ويعد ترتيب المجموعة A في المنافسات النسائية كالآتي:
في المركز الاول لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر برصيد 7 نقاط وضمنت تأهلها لدور نصف النهائي.
في المركز الثاني اللاعبة نور الشربيني برصيد 5 نقاط.
في المركز الثالث اللاعبة كاميل سيرم برصيد 3 نقاط.
وفي المركز الرابع اللاعبة سلمى هاني برصيد نقطة واحدة.

و في المجموعة B النسائية يعد الترتيب كالآتي:
في المركز الاول اللاعبة جويل كينج برصيد 4 نقاط.
في المركز الثاني اللاعبة هانيا الحمامي برصيد 4 نقاط.
في المركز الثالث اللاعبة سارة جين بيري بصفر نقاط.
في المركز الرابع اللاعبة اماندا صبحي برصيد صفر نقاط.

ويعد ترتيب المجموعة A في منافسات الرجال كالآتي:
في المركز الاول اللاعب محمد الشوربجي برصيد 6 نقاط.
في المركز الاول اللاعب مصطفى عسل برصيد 5 نقاط.
في المركز الثالث اللاعب مروان الشوربجي برصيد 3 نقاط.
في المركز الرابع لاعب اندية وادي دجلة على فرج برصيد نقطتين.

وفي المجموعة B في منافسات الرجال يعد الترتيب كالآتي:
في المركز الاول اللاعب جورجي مارشيه برصيد 3 نقاط.
في المركز الاول اللاعب بول كول برصيد 3 نقاط.
في المركز الثالث اللاعب طارق مؤمن برصيد نقطة واحدة.
في المركز الرابع اللاعب جويل ماكين برصيد نقطة واحدة.

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