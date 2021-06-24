ظهور فريق دياموند ماين في عرض NXT





شهد عرض NXT والذي أقيم يوم أمس الأربعاء الكثير من الأحداث بالإضافة إلى النزالات الهامة في الوقت الذي يبقى فيه ظهور فريق دياموند ماين الحدث الأبرز.





وفيما يخص أبرز النتائج التي حدثت في ذلك النزال فوز آدم كول على كارميلو هايس في الوقت الذي نجحت فيه ايو شيراي ورزوي ستارك في الفوز على جيسي كاميا وآليا.





وشهد العرض أيضًا فوز جارجانو وأوستن ثري على بيت دن وأوني لوركن فميا نجحت فرانكي مونيه في التغلب على الكترا لوبيز.





يُذكر أن عرض NXT يعد واحد من أبرز العروض التي تجري كل أسبوع على غرار عروض Raw وكذلك عروض سماك داون التي يقوم بتقديمها وإتاحتها إتحاد الدبليو دبليو اي لمصارعة المحترفين.