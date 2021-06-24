تامر اليوم و حماقي غدًا في حفلات السعودية.. وسعر تذكرة الأخير 12 ألف جنيه





يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم بالسعودية، ومن المقر أن يقدم حسني، باقة من أغانيه القديمة والحديثة أمام جميع الحاضرين.



ويحيى أيضا النجم محمد حماقي، حفل غنائي غداً الجمعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في «جدة سوبر دوم»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويمتد حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.



وتصل تذاكر حفل حماقي، إلى إلى 2.875 ريال، والتي توازي 12 ألف جنيهًا مصريًا، وذلك وفقا للموقع الرسمي لحجز التذاكر.



وتفرض الشركة المنظمة للحفل قواعد مشددة للحضور من أبرزها اقتصار دخول الحفل على الحاصلين على لقاح «كوڤيد -19»، الالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونص، قياس درجة الحرارة عند الدخول، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة أو نظهر عليه أعراض، كما يُحظر الدخول من غير «الكمامات» المطلوب ارتداؤها طول الوقت، بالإضافة إلى أحقية الجهة المنظمة في رفض دخول وإخراج أي شخص تعتبر سلوكه غير لائق وفقا لتقديرها الخاص.



ويستعد الفنان محمد حماقي خلال الفترة المقبلة.



لإطلاق ألبوم غنائي جديد، يتضمن حوالي 12 أغنية، يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.









في سياق آخر يحقق فيلم "مش أنا" لتامر حسني وحلا شيحة مليون جنيه إيرادات في أول يوم عرضه

بدور العرض السينمائية.



قصة الفيلم تدور حول حالة نفسية ما تصيب تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".