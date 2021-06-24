Advertisements

بتنظيم أندية وادي دجلة.. حصاد مباريات اليوم الثاني ببطولة CIB Finals 2021

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
في حصاد مباريات اليوم الثاني من بطولة CIB Finals 2021 التي تنظمها أندية وادي دجلة للعام الثالث على التوالي بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر،أنتهت مباراة السيدات بالمجموعة  B بين كل من النيوزيلاندية جولى كينج المصنفة الثامنة عالميًا -وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش- واللاعبة أماندا صبحى المصنفة السادسة عالميًا في مباراة مثيرة استمرت 26 دقيقة انتهت بفوز جولى كينج بنتيجة أشواط (0-2) بواقع نقاط (5-11) و(8-11) وبذلك حصلت جولى كينج على أربع نقاط، مقابل لاشيء لللاعبة أماندا صبحى.

وفي المجموعة D بمنافسات الرجال فاز اللاعب الفرنسي "جورج مارشيه" المصنف ال14 على مستوى العالم حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش  على نظيره الإنجليزي "جويل ماكين" المصنف ال9 عالميًا في مباراة مثيرة استمرت (59) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (1-2) بواقع نقاط (11-8) (9-11) (3-11) , وبذلك حصل  "جورج مارشيه" على ثلاث نقاط ، و "جويل ماكين" حصل على نقطةً وحيدة  .

تلتها مباراة السيدات بالمجموعة A بين كل من اللاعبة المصرية نور الشربينى المصنف الاولى عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعبه المصرية سلمى هانى المصنف التاسعة على العالم في مباراة مثيرة استمرت 25 دقيقة انتهت بفوز نور الشربينى بنتيجة اشواط  (0-2) بواقع نقاط (8-11) و(6-11) وبذلك حصلت  "نور الشربينى" على أربع نقاط ، و"سلمى هانى" لم تحصل على نقاط.

و استكملت المباريات في منافسات الرجال بالمجموعة A بين كل من لاعب أندية وادي دجلة على فرج المصنف الاول عالميًا واللاعب محمد الشوربجي المصنف الخامس على العالم في مباراة مثيرة استمرت 64 انتهت بفوز اللاعب محمد الشوربجي بنتيجة اشواط (2-1) بواقع نقاط (11/8)(8/11) (11/13) وبذلك حصل اللاعب محمد الشوربجي على ثلاث نقاط، واللاعب علي فرج على نقطة وحيده.

وفي منافسات السيدات بالمجموعة A اقيمت مباراة بين كلا من لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبة الفرنسية كاميل سيرم وانتهت بفوز نوران جوهر في مباراة صعبة استمرت 48 دقيقة بنتيجة أشواط (0/2) بواقع نقاط (8/11) (12/14)  وبذلك حصلت نوران جوهرعلى اربع نقاط، واللاعبة كاميل سيرم لم تحصل على اي نقاط من المباراة.

وتم اختتام اليوم بمباراة كل من اللاعب مروان الشوربجي واللاعب مصطفى عسل وانتهت بفوز اللاعب مصطفى عسل بنتيجة أشواط (0/2) وبذلك يحصل اللاعب مصطفى عسل على 4 نقاط ، واللاعب مروان الشوربجي لم يحصل على نقاط من تلك المباراة.

أخبار تهمك

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ 39 دقيقة

"أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا".. مشهد مذل للجيش الإثيوبي في تيجراي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

03:27 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى