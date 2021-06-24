حبس عاطل لإتجاره في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل،، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الأقراص ببولاق الدكرور.



باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وضبط بحوزته على أقراص مخدرة ومبلغ مالي



وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري الأقراص المخدرة من أحد التجار، لبيعها لزبائنه في المنطقة، ولجأ لتجارة المخدرات لضائقة مادية، ويقوم بتخزين المخدرات بشقته،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



