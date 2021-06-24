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حضري سلطة البرغل الخشن بهذه الطريقة

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
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نقدم لك ست بيت طريقة تحضير سلطة البرغل الشهية واللذيذة لتحضيرها لأفراد الأسرة والحصول على الطعم المظبوط:

المقادير
- مقادير الصوص :
زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
عصير الليمون : 1 حبة
ملح : ملعقة صغيرة
دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة
- برغل : كوب (خشن)
- الجرجير : 2 كوب
- طماطم : 1 حبة
- النعناع : نصف كوب
- البصل : 1 حبة
طريقة التحضير
ضعي البرغل المنقوع في وعاء الخلط وأضيفي الجرجير المفروم والطماطم والنعناع والبصل ثم ضعي المكونات جانباً.
لتحضير الصوص: في وعاء جانبي عميق، قومي بصب زيت الزيتون وعصير الليمون ثم أضيفي الملح ودبس الرمان واخلطي المكونات جيداً.
صبي مزيج الصوص فوق مكونات السلطة وحركي حتى تتجانس مع بعضها البعض.
ضعي السلطة في طبق التقديم وقدميها.

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