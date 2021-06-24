حضري سلطة البرغل الخشن بهذه الطريقة

نقدم لك ست بيت طريقة تحضير سلطة البرغل الشهية واللذيذة لتحضيرها لأفراد الأسرة والحصول على الطعم المظبوط:





المقادير

- مقادير الصوص :

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

عصير الليمون : 1 حبة

ملح : ملعقة صغيرة

دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- برغل : كوب (خشن)

- الجرجير : 2 كوب

- طماطم : 1 حبة

- النعناع : نصف كوب

- البصل : 1 حبة

طريقة التحضير

ضعي البرغل المنقوع في وعاء الخلط وأضيفي الجرجير المفروم والطماطم والنعناع والبصل ثم ضعي المكونات جانباً.

لتحضير الصوص: في وعاء جانبي عميق، قومي بصب زيت الزيتون وعصير الليمون ثم أضيفي الملح ودبس الرمان واخلطي المكونات جيداً.

صبي مزيج الصوص فوق مكونات السلطة وحركي حتى تتجانس مع بعضها البعض.