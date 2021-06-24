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موعد مباراة كرواتيا ضد إسبانيا بدور الـ16 في يورو 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتهت أمس الأربعاء 23 يونيو منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”، ليتحدد جميع أطرف دور الـ16 من البطولة.

ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره إسبانيا يوم الإثنين المقبل 28 يونيو ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.

وستلعب مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره إسبانيا يوم الإثنين المقبل في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب باكرن.

وستذاع مباراة منتخب كرواتيا ضد نظيره إسبانيا يوم الإثنين المقبل في بطولة يورو 2020 على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

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