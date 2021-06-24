ليونيل ميسي.. ساحر أرجنتيني أسمعت مراوغاته من به صمم





يعد ليونيل أندريس ميسي كوتشييني واحد من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ وهو الذي ولد يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو للعام 1987 أي أنه يحتفل اليوم بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.





يلعب ميسي حاليًا مع فريق نادي برشلونة الأسباني ويعتبره البعض واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ حيث نجح في الفوز بالكرة الذهبية في ستة مناسبات في الوقت الذي يعد فيه صاحب الرقم القياسي للتتويج بستة أحذية ذهبية وفاز مع برشلونة بخمسة وثلاثين لقبًا.





بطولات ميسي مع برشلونة جاءت على النحو التالي :-





الدوري الأسباني 10 مرات.

كأس ملك إسبانيا 7 مرات.

كأس السوبر الاسباني 8 مرات.

دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

كأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

كأس العالم للأندية 3 مرات.





فيما يخص الألقاب الفردية نجح ميسي في الفوز بالكرة الذهبية في ستة مناسبات بالإضافة إلى حصوله على جائزة الفيفا لأفضل لاعب عام 2019 وتمكن من الحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الاسباني ثمانية مرات وجائزة أفضل مهاجم في الليجا سبعة مرات وحصد جائزة البيتشيشي كأفضل هداف في الليجا لمدة سبعة مرات.



