موعد مباراة إنجلترا ضد ألمانيا بدور الـ16 في يورو 2020

انتهت أمس الأربعاء 23 يونيو منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”، ليتحدد جميع أطرف دور الـ16 من البطولة.





ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل 29 يونيو ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.





وستلعب مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من بطولة يورو 2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي.





وستذاع مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من بطولة يورو 2020 على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



