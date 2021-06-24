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موعد مباراة إنجلترا ضد ألمانيا بدور الـ16 في يورو 2020
الخميس 24/يونيو/2021 - 03:41 م
حسام مجدي
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انتهت أمس الأربعاء 23 يونيو منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”، ليتحدد جميع أطرف دور الـ16 من البطولة.
ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل 29 يونيو ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.
وستلعب مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من بطولة يورو 2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي.
وستذاع مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من بطولة يورو 2020 على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
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