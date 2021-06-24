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موعد مباراة تشيلي وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يواجه منتخب تشيلي، منافسه باراجواي، يوم الجمعة 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.

وستقان المباراة بين منتخبي باراجواي وتشيلي في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل منتخب تشيلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بينما يحل منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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