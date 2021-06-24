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عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قالت صحيفة " ميرور " الإنجليزية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي وقع في صدام مع إدارة الريدز.

وقالت الصحيفة إلى أن الدولي المصري إعترض بشدة على قرار الإدارة التي رفضت مشاركته رفق المنتخب المصري في بطولة أولمبياد طوكيو 2021 التي تقام الشهر القادم.

وبررت الإدارة في رفضها أن الموسم الجديد ينطلق بعد أسبوع واحد فقط على نهاية الأولمبياد وهو ما سيبعد اللاعب عن المشاركة رفقه كتيبة يورجن كلوب في افتتاحية مباريات الموسم.

في الوقت الذي ينتظر فيه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الموقف النهائي لصلاح قبل الإعلان عن قائمة الثلاثي الكبار فوق السن المشاركين رفقة الفراعنة..

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محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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