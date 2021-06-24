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التخطيط: توفر خدمات الشهر العقاري من خلال سيارات متنقلة

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:41 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
الفجر الاقتصادي
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شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بتسليم عدد من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي ستقدم خدمات التوكيلات والشهر العقارى، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الأسكندرية.

وأكدت د. هالة السعيد على أهمية مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة"، موضحة أن جائحة كورونا على الرغم من آثارها السلبية إلا أنها دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة ومتعددة للحصول على الخدمات في شتى المجالات سواء صحية أو تعليمية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر بطريقة توفر الوقت والجهد وتمنع التكدس والازدحام، متابعه أن فكرة المراكز التكنولوجية المتنقلة تتيح الوصول إلى المواطنين في مقار إقامتهم في وقت قياسي وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة، مشيرة إلى التوجه نحو التوسع في التحول الرقمي لتحقيق رضا المواطن.

وأوضحت السعيد أن مشروع سيارات المراكز التكنولوجية يفيد المواطن في المقام الأول وكذلك الدولة حيث يسهم في تعظيم موارد الدولة.

وأشارت السعيد إلى أن السيارات المتنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة الشهر العقارى بشبكة مؤمنة وسريعة، مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية والنزاهة في الحصول عليها مع توفير الوقت والجهد للمواطنين، وذلك بما يتسق وأهداف التنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد شهدت في أبريل الماضي، احتفالية تسليم الوزارة ل 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة فى 8 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والأسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.

 


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وزيره التخطيط هاله السعيد خدمات الشهر العقاري

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