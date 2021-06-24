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موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي وإفريقيا موعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، وذلك قبل الوصول للمرحلة الأخيرة بعدما انزل الستار على الجزء الأول من مباريات نصف نهائي البطولة.

وكشف الاتحاد الأفريقي "الكاف" عن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته يوم السبت 17 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدار البيضاء، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصري لنقل البطولة، مباريات دوري أبطال إفريقيا على مجموعة قنواتها، وستُذاع مباراة النهائي عبر شاشتها.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 في ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، والذي يسع 120 ألف مشجع.

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