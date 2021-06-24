موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

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موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021
الخميس 24/يونيو/2021 - 03:46 م
غدير أحمد
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي وإفريقيا موعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، وذلك قبل الوصول للمرحلة الأخيرة بعدما انزل الستار على الجزء الأول من مباريات نصف نهائي البطولة.
وكشف الاتحاد الأفريقي "الكاف" عن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته يوم السبت 17 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدار البيضاء، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصري لنقل البطولة، مباريات دوري أبطال إفريقيا على مجموعة قنواتها، وستُذاع مباراة النهائي عبر شاشتها.
ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 في ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، والذي يسع 120 ألف مشجع.
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