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بالأرقام.. تفوق طفيف لمنتخب البرتغال على بلجيكا قبل صدام يورو 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:45 م
البرتغال وبلجيكا
البرتغال وبلجيكا
علاء خليف
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ضرب منتخب بلجيكا موعدا ناريا مع منتخب البرتغال في دور الـ16 لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

منتخب بلجيكا تأهل بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب البرتغال ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وذلك بعدما جمع 4 نقاط بالمجموعة السادسة بالبطولة.

تاريخ مواجهات البرتغال مع بلجيكا

سبق وتقابل منتخبي البرتغال وبلجيكا في 18 مباراة بين ودية ورسمية، حقق المنتخب البلجيكي 5 مباريات، مقابل 6 انتصارات للمنتخب البرتغالي، بينما حسم التعادل 7 مباريات بين المنتخبين.

سجل لاعبو منتخب بلجيكا 22 هدفًا، مقابل 21 هدفًا لمنتخب البرتغال.

يتصدر الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي راؤول لامبرت قائمة هدافي مواجهات المنتخبين وسجل كل منهما 3 أهداف.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين البرتغالي والبلجيكي في بطولة كأس أمم أوروبا حيث لم يسبق أن تقابل المنتخبين في اليورو.

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