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مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم " الفجر الرياضي" جدول مباريات بطولة كأس العرب للشباب، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبلين.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته فى البطولة أمام منتخب النيجر يوم 20 يونيو بدور المجموعات، ثم يخوض مباراته الثانية امام الجزائر 23 يونيو، ثم يواجه موريتانيا فى الجولة الثالثة يوم 26 يونيو.

وأجريت السبت الماضي مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العرب للصالات.

وتقام كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين، وأسفرت عن المجموعات كالآتي:-

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا.

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