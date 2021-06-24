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نورهان تفتتح موسم الصيف بفستان مثير شفاف

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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احيت النجمة اللبنانية نورهان احدى الحفلات الجمالية في لبنان، حيث قدمت اغنيتها الجديدة"beirut never sleeps & khodny" التي أعادت تجديدها مع DJ Ralph بالإضافة الى اجمل اغنياتها التي يحبها الجمهور  "سلاسل فضة"، " الشيشة يا معامة"، "شيك شاك شوك" و"حبيبي يا عيني".

وفاجأت نورهان الحضور بفستانها الأبيض الشفاف والجريء من توقيع المصمم اللبناني غبريال سيرجي سرقت من خلاله الانظار على المسرح، وتميز الفستان بفتحة على الظهر وذيل طويل شفاف.


نورهان تفتتح موسم الصيف بفستان مثير شفاف
نورهان تفتتح موسم الصيف بفستان مثير شفاف
نورهان تفتتح موسم الصيف بفستان مثير شفاف
نورهان تفتتح موسم الصيف بفستان مثير شفاف

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