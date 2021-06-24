عاجل.. النصر السعودي يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من المملكة العربية السعودية أن إدارة النصر السعودي تفكر في الحصول على خدمات واحد من نجوم بايرن ميونخ الألماني السابقين.





وقالت صحيفة " الصباح " أن مهدي بن عطية نجم يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ السابق يعد واحد من أبرز اللاعبين المتواجدين على قائمة الانتدابات للفريق العالمي برئاسة مسلي آل معمر رئيس النادي.





في الوقت الذي سبق وأن خرج الدولي المغربي وأكد إنتهاء رحلته وتجربته مع فريق نادي الدحيل القطري والذي كان يلعب له قادمًا من صفوف فريق نادي يوفنتوس الإيطالي.





كما وجه بن عطية الشكر إلى مسؤولي الفريق القطري الذين سمحوا له بالحصول على مثل هذه التجربة التي أضافته له في مسيرته الرياضية.