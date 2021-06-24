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ألمانيا وفرنسا تحثان على خط سفر مشترك للاتحاد الأوروبي لمحاربة متغير دلتا

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
منار طارق
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حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على اتخاذ موقف أكثر حزما بشأن السفر من دول خارج الكتلة، مثل بريطانيا، لمكافحة نوع دلتا من فيروس كورونا.

وقالت ميركل، التي وصلت إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط من أجل نهج أكثر تنسيقا، لا سيما فيما يتعلق بالسماح للسائحين بالدخول من المناطق التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من الفيروسات. وقالت للصحفيين "من الواضح أننا قلقون بشأن نسخة دلتا."

أخبر ماكرون دول الاتحاد الأوروبي أن تكون يقظة للغاية بشأن المتغير، الذي تم العثور عليه لأول مرة في الهند، وهو شديد العدوى ويبدو أنه يؤثر على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل. وقال إن الكتلة المكونة من 27 دولة بحاجة إلى اتخاذ قرارات منسقة بشأن فتح الحدود أمام أناس من دول أخرى.

جاءت التحذيرات في الوقت الذي ألمح فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن المملكة المتحدة على وشك السماح بالسفر غير المقيد إلى الخارج للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل. وقد وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تشكيل "قائمة بيضاء" من 13 دولة، بما في ذلك أستراليا والولايات المتحدة، التي يجب رفع قيود سفر سكانها. تغيب بريطانيا بشكل ملحوظ، حيث تختلط سياسة السفر.

تطالب فرنسا وألمانيا الزوار من بريطانيا بالحجر الصحي، بينما لا تطالب البرتغال وإسبانيا اللتان تعتمدان على السياح البريطانيين. في منطقة لشبونة، أكثر من نصف حالات COVID-19 الجديدة هي من نوع دلتا. وتأتي القفزة الأخيرة في الإصابات هناك بعد حوالي شهر من فتح البرتغال المعتمدة على السياحة للزوار من بقية دول الاتحاد الأوروبي وكذلك بريطانيا.

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متفير دلتا فرنسا بريطانيا المانيا الاتحاد الاوروربي

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