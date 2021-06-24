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انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية 9% خلال ابريل

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كشف الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء   اليـــوم  الخميس  الموافق   24    / 6/ 2021  عن   البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ابريل 2021

وقام الجها بحسب بيان صحفي، ز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 108.06 خلال شهر ابريل 2021 (أولـي) مقابل 118.98 خلال شهر مارس 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 9.18٪.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

 بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 258.12 خلال شهر ابريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 235.80 بارتفــاع قدره 9.47 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف وشهر رمضان.

 

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية    105.04 خلال شهر ابريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 102.43 بارتفاع قدره 2.55٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة (صناعة الخشب و منتجاته و الفلين (عدا الأثاث) 59.43 خلال شهر ابريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 64.09 بانخفاض قدره 7.27٪ وذلك يرجع الي حالة السوق وتوافر مخزون.

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفه في موضع اخر 167.63 خلال شهر ابريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 192.50 بنسبة انخفاض قدرها 12.92% وذلك يرجع الي حالة السوق وانخفاض التصدير.

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