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تيسيراً للأطفال.. نهضة مصر تطلق مشروع التصنيف العمري

الخميس 24/يونيو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عملًا على جعل عملية انتقاء الكتب للأطفال أكثر سهولة لأولياء الأمور من أي وقت مضى، أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن تقديم كافة إصداراتها من كتب الأطفال بخاصية التصنيف العمري، حيث عملت الدار خلال الفترة الماضية مع عدد من الخبراء والمتخصصين على تقييم المحتوى والرسالة التي تقدمها كتب وسلاسل الأطفال عبر خلق إطار جديد غير تقليدي للتصنيف يستند إلى أحدث الأساليب العلمية والتربوية.
والآن، يستطيع ولي الأمر قراءة الإرشادات التي يحملها كل كتاب لينتقي الكتاب المناسب لما يرغب في تقديمه لطفله، ويتناسب مع مرحلته العمرية، وذلك عبر مطالعة الرقم واللون والشكل الذي يتميز به كل غلاف.

كما يستطيع ولي الأمر عبر النظر إلى الإرشادات التي يحملها الغلاف معرفة ما إذا كان الكتاب ذا محتوى معلوماتي أو خيالي، إلى جانب معرفة المرحلة العمرية لمحتوى الكتاب بدون الحاجة إلى تصفحه أو قراءته، هذا كما وضعت الدار بعض الإرشادات من أجل قراءة الكتب للفئات العمرية الأصغر في حال رغب الأب أو الأم في قراءة الكتاب لطفلين ينتميان إلى فئات عمرية مختلفة.
وعلى هامش هذا الخبر، صرحت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر قائلة: "نعمل دومًا على نشر العلم والثقافة عبر مساعدة أولياء الأمور من خلال جعل العملية التعليمية والتربوية أكثر سهولة ويسرًا، وذلك عبر متابعتنا المستمرة لتطورات الأساليب التعليمية والتربوية حول العالم ومتابعة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال. وبناءً عليه، فقد لاحظنا فجوة في عملية انتقاء الكتب للأطفال؛ حيث تفتقر الكتب العربية للتصنيفات التي من شأنها جعل عملية اختيار الكتاب المناسب أكثر عملية وسهولة، لذلك قمنا بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لنعمل على خلق إطار جيد لهذه التصنيفات؛ حرصًا على تنشئة أطفالنا بشكل تربوي سليم".

الجدير بالذكر أن معرض الكتاب في دورته الـ 52 الذي يعقد في آخر شهر يونيو سوف يشهد إطلاق هذا المشروع الهام؛ حيث سيتم عرض كافة كتب الأطفال التابعة لنهضة مصر وفقًا للتصنيف العمرى الجديد.

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