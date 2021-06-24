ألمانيا تعلن إصابة 5 أشخاص وغرق مركز للتطعيم العواصف غرب البلاد

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، عن إصابة 5 أشخاص بجروح جراء سقوط حبات البرد خلال عواصف شديدة ضربت جنوب غرب البلاد، كما غمرت المياه مركزا للتطعيم.

وخرج رجال الإطفاء بقوة في أنحاء المنطقة، حيث قاموا بضخ المياه من الأقبية التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة، وبإزالة الأشجار المتساقطة من الطرق.

ووفقًا لموقع قناة روسيا اليوم، رشقت مياه الأمطار الغزيرة لاعبين ومتفرجين في مباراة ألمانيا والمجر في بطولة أوروبا 2020 التي أقيمت في ميونيخ مساء أمس الأربعاء.