Advertisements

بالمواعيد.. مواجهات نارية في ثمن نهائي يورو 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إنتهت يوم أمس الأربعاء مواجهات دور المجموعات من بطولة يورو 2020 بتأهل ستة عشر منتخبًا إلى الدور ثمن النهائي حيث حسمت ستة منتخب تأهلها في المركز الثاني وستة منتخبا حسمت مركز الوصافة.

بينما إستفاد المنتخب الويلزي ونظيره التشيكي بالإضافة إلى المنتخب البرتغالي وأخيرًا المنتخب الأوكراني من قاعدة أفضل منتخبات إحتلت المركز الثالث.

في الوقت الذي تُقام فيه مواجهات دور الستة عشر من البطولة على النحو التالي :-

يوم السبت 26 يونيو 
ويلز ضد الدنمارك الساعة 6 مساءً.
إيطاليا ضد النمسا الساعة 9 مساءً.
يوم الأحد 27 يونيو 
هولندا ضد التشيك الساعة 6 مساءً.
بلجيكا ضد البرتغال الساعة 9 مساءً.
يوم الاثنين 28 يونيو
كرواتيا ضد إسبانيا الساعة 6 مساءً
فرنسا ضد سويسرا الساعة 9 مساءً
يوم الثلاثاء 29 يونيو
إنجلترا ضد المانيا الساعة 6 مساءً
السويد ضد اوكرانيا الساعة 9 مساءً

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ يوم

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ 40 دقيقة

"أموالهم ونساؤهم غنيمة لنا".. مشهد مذل للجيش الإثيوبي في تيجراي

منذ ساعتين

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

01:01 م

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

03:27 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى