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بالمواعيد.. مواجهات نارية في ثمن نهائي يورو 2020
الخميس 24/يونيو/2021 - 04:02 م
محمد أيمن
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إنتهت يوم أمس الأربعاء مواجهات دور المجموعات من بطولة يورو 2020 بتأهل ستة عشر منتخبًا إلى الدور ثمن النهائي حيث حسمت ستة منتخب تأهلها في المركز الثاني وستة منتخبا حسمت مركز الوصافة.
بينما إستفاد المنتخب الويلزي ونظيره التشيكي بالإضافة إلى المنتخب البرتغالي وأخيرًا المنتخب الأوكراني من قاعدة أفضل منتخبات إحتلت المركز الثالث.
في الوقت الذي تُقام فيه مواجهات دور الستة عشر من البطولة على النحو التالي :-
يوم السبت 26 يونيو
ويلز ضد الدنمارك الساعة 6 مساءً.
إيطاليا ضد النمسا الساعة 9 مساءً.
يوم الأحد 27 يونيو
هولندا ضد التشيك الساعة 6 مساءً.
بلجيكا ضد البرتغال الساعة 9 مساءً.
يوم الاثنين 28 يونيو
كرواتيا ضد إسبانيا الساعة 6 مساءً
فرنسا ضد سويسرا الساعة 9 مساءً
يوم الثلاثاء 29 يونيو
إنجلترا ضد المانيا الساعة 6 مساءً
السويد ضد اوكرانيا الساعة 9 مساءً
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