بالمواعيد.. مواجهات نارية في ثمن نهائي يورو 2020





إنتهت يوم أمس الأربعاء مواجهات دور المجموعات من بطولة يورو 2020 بتأهل ستة عشر منتخبًا إلى الدور ثمن النهائي حيث حسمت ستة منتخب تأهلها في المركز الثاني وستة منتخبا حسمت مركز الوصافة.





بينما إستفاد المنتخب الويلزي ونظيره التشيكي بالإضافة إلى المنتخب البرتغالي وأخيرًا المنتخب الأوكراني من قاعدة أفضل منتخبات إحتلت المركز الثالث.





في الوقت الذي تُقام فيه مواجهات دور الستة عشر من البطولة على النحو التالي :-





يوم السبت 26 يونيو

ويلز ضد الدنمارك الساعة 6 مساءً.

إيطاليا ضد النمسا الساعة 9 مساءً.

يوم الأحد 27 يونيو

هولندا ضد التشيك الساعة 6 مساءً.

بلجيكا ضد البرتغال الساعة 9 مساءً.

يوم الاثنين 28 يونيو

كرواتيا ضد إسبانيا الساعة 6 مساءً

فرنسا ضد سويسرا الساعة 9 مساءً

يوم الثلاثاء 29 يونيو

إنجلترا ضد المانيا الساعة 6 مساءً

السويد ضد اوكرانيا الساعة 9 مساءً