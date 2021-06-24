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البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة لهندوراس بمدينة القدس

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان البرلمان العربي، اليوم، افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعد اعتداءًا سافرًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

كما شدد البرلمان العربي في هذا السياق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي
على القدس بغير طريق المفاوضات.

ويؤكد البرلمان العربي على أن هذه الخطوة ليست لها أى أثر قانوني، ولن تُغير شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.

كما طالب حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.

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القدس البرلمان العربي

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