الأحكام تتوالي على "مرسيدس".. تغريم الشركة مليون جنيه بسبب عيب قاتل في سيارة "E180"

صيف ساخن جدًا تمر به شركة مرسيدس مع توالي الأحكام القضائية بسبب عيوب صناعية في سيارات من فئات مختلفة تهدد حياة راكبيها وأخرهم الحكم لصالح وليد سعيد حسين النجار حيث حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة محمد عبد السلام النفراوي وعضوية كل من شادي محمود موسي وابراهيم صالح إبراهيم محمد على الدين وأمين السر محمد عمر قطب، تغريم الشركة مليون جنيه ورد قيمة المنتج لصاحب الدعوي.

ونص الحكم على تغريم كريم سامي سعد مبلغ مليون جنيه ورد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك بجانب تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدني مبلغًا قدره عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيه أتعاب محاماة.





وأشار تقرير هندسة السيارات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إلي أنه بالفحص تبين وجود شرخ ببارة الدركسيون الأمامية اليسري امتد حتى كسرت بارة الدركسيون الأمامية اليسري مما أدي إلى انحراف العجلة أثناء السير مما أدي لكسر المقص الأيسر وحدوث الاحتكاكات بالجنط وجميع التلفيات الأخر من حكات أو اعوجاج لأجزاء أخري وذلك نظرًا لكسر مثبتان أساسيان للعجلة الأمامية اليسري أثناء السير وهذا يعد عيب صناعة حيث أن السيارة تم شرائها بتاريخ 19-7-2018 ولم تقطع سوي حوالي 7520 كيلو متر عند حودث الحادث بتاريخ 10-3-2019 فهي كانت فى فترة الضمان وقت حدوث الكسر المذكور.





وتبين من الفحص الفني للسيارة محل الدعوي وجود كسر بالمقص الأمامي الأيسر وتبين أن هذا الكسر بسبب عيب بالتصنيع بالبارة الأمامية اليسري وتبين من سؤال ممثل الشركة المشكو فى حقها أن الشركة لا علم لديها بوجود هذا العيب وكذلك بسؤال الممثل الفني ومدير الضمان لشركة مرسيدس بنز إيجيبت أنه لا علم بوجود هذا العيب وكذلك تبين من الفحص الفني أنه لم يتم إصلاح السيارة.