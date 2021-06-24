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محافظ الفيوم: "الدكتورة "هبه" نموذج مشرف للقيادات النسائية .. وأدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا"

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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محافظ الفيوم يُكرم الدكتورة "هبة عاطف" مدير التأمين الصحي السابق

محافظ الفيوم "الدكتورة "هبه" نموذج مشرف للقيادات النسائية.. وأدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا"


كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة هبة عاطف مدير فرع الفيوم للتأمين الصحي السابق، بعد صدور قرار رئيس الهيئة وعودتها لمقر عملها برئاسة هيئة التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

أشاد محافظ الفيوم - خلال التكريم - بجهود الدكتورة هبة عاطف المتميزة خلال الفترة الماضية، خاصة عملها الجاد وتفانيها في آداء الواجبات والمهام وتنظيم العمل، خاصة خلال ذروة تفشي الإصابة بفيروس كورونا.

كما أشاد المحافظ بجهودها في تطوير القطاع الصحي، مشيرًا أن مدير التأمين الصحي السابق نموذج مشرف للقيادات النسائية، كما انها أدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا، مقدما تهانيه القلبية للدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي الجديد، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهام عمله لمواصلة الارتقاء بفرع التأمين الصحي الذي يخدم قطاعا عريضا من مواطني الفيوم.

وثمن "الأنصاري" جهود جميع الفرق الطبية بالمحافظة باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة تلك الجائحة التى ألمت بالبلاد، حيث كانوا صفًا واحدًا، وتفانوا في خدمة المرضى غير عابئين بما قد يواجهونه من مخاطر.
محافظ الفيوم: "الدكتورة "هبه" نموذج مشرف للقيادات النسائية .. وأدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا"
محافظ الفيوم: "الدكتورة "هبه" نموذج مشرف للقيادات النسائية .. وأدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا"
محافظ الفيوم: "الدكتورة "هبه" نموذج مشرف للقيادات النسائية .. وأدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا"
محافظ الفيوم: "الدكتورة "هبه" نموذج مشرف للقيادات النسائية .. وأدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا"

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