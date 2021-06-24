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هينوداتي تستحوذ على 80% من شركة الروبوتات Boston Dynamics

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة هيوندايع عن استحواذها على حصة كبرى في شركة Boston Dynamics الرائدة في مجال الروبوتات، بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأصبحت هيونداي الآن، تمتلك حصة 80% من بوستون داينامكس بينما تمتلك SoftBank النسبة المتبقية. ثعني هذه الصفقة تحول  هيونداي إلى شركة مطورة لحلول التنقل الذكي والروبوتات بالإضافة إلى تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي والتنقل الجوي الحضري والمصانع الذكية.

ويشار إلى أن هيونداي أعلنت سابقاً عن افتتاح إدارة داخلية باسم New Horizons Studios المخصصة للعمل الخاص على تطوير Ultimate Mobility Vehicles التي ستحمل أرجل وعجلات، وسيكون لتقنيات بوستون داينامكس دور مهم في تسريع هذا التطور.

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