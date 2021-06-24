هينوداتي تستحوذ على 80% من شركة الروبوتات Boston Dynamics

أعلنت شركة هيوندايع عن استحواذها على حصة كبرى في شركة Boston Dynamics الرائدة في مجال الروبوتات، بقيمة 1.1 مليار دولار.





وأصبحت هيونداي الآن، تمتلك حصة 80% من بوستون داينامكس بينما تمتلك SoftBank النسبة المتبقية. ثعني هذه الصفقة تحول هيونداي إلى شركة مطورة لحلول التنقل الذكي والروبوتات بالإضافة إلى تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي والتنقل الجوي الحضري والمصانع الذكية.



