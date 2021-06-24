البرلمان العربي يشارك في حملة "إنترنت أمن للأطفال"

شاركت النائبة إحسان بركات، عضو البرلمان العربي، في فاعليات "انترنت امم لأطفالنا"، وذلك في إطار الاهتمام العربي بالتوعية لحماية الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام الآمن للإنترنت، حيث جائت الحملة الإعلامية لتوعية الأطفال من مخاطر وسائل الاتصال والتقنية الحديثة والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية والتي جاءت تحت شعار "إنترنت آمن لأطفالنا" والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأكدت "بركات" في كلمتها، أن الأطفال باتوا يواجهون تحديات ومخاطر مع الاستخدام الخاطئ والمفرط من خلال فقدان الخصوصية والتعرض للأذى من خلال العنف والاستغلال الجنسي والتنمر وكذا استيقاء معلومات مشوهة ومغلوطة تسهم في تجنيدهم إرهابيًا أو إجراميًا، إضافة إلى ما ينجم عن تعرضهم المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي من آثار سلبية نفسيا واجتماعيا، مثمنة الجهود العربية المبذولة من حملات توعوية وتشريعات وغيرها تسهم في الحد من المخاطر السلبية التي يتعرض لها الأطفال في البلدان العربية.



وأكدت "بركات" على أن البرلمان العربي يعكف حاليًا على وضع استراتيجيات تسهم في الحفاظ على الأطفال الذين يمثلون مستقبل الشعوب في الحد من المخاطر التي تنجم عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المستمر.



ومن الجدير بالذكر أن الحملة تركز في عناصرها على البعد التعريفي والتوعوي والوقائي وتمكين الأطفال وتوعيتهم وتجنب مخاطر وسائل التقنية الحديثة كونها جزء من الأطفال وواقع لا مفر منه، فضلًا عن توفير الآليات الممكنة للتوعية والحماية للأطفال من استخدام وسائل التقنية الحديثة.