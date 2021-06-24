وفد أوكراني يزور مستشفي أطفال المنصورة (صور)

استقبل مستشفي أطفال المنصورة الجامعي وفد من اوكرانيا، لمتابعه وصيانه جناح قسطره القلب.



وكان في استقبال الوفد الأوكراني، الدكتور احمد الرفاعي مدير مستشفي أطفال المنصورة الجامعي ولفيف من الأطباء.



وأوضح مدير مستشفي أطفال المنصورة الجامعي أن جتاح قسطرة القلب بالمستشفي تم افتتاحه منذ عام ٢٠١٦ ومازال يعمل بنفس الكفاءه بفضل الله والمخلصين من فريق وحدة القلب تحت قيادة الدكتور منى حافظ، وكل فريق العمل بالوحده.



وعلي صعيد اخر، كشف الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى المنصورة الجامعي أن المستشفى استقبل ١٥٨٢٨٢ مريضا خلال العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠م منها٤١٢٣٠ مريضا من خلال الاستقبال و١١٧٠٥٢ مريض من خلال العيادة الخارجية.



بالأرقام التحاليل والأشعة

وأشار" الرفاعى" إلى أنه تم إجراء ١١٨٥٥٣ تحليلا طبيا بمعامل المستشفى، وتم إجراء ٣١٨٧٨ أشعة باختلاف أنواعها بقسم الأشعة بالمستشفى.