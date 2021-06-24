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"السبكي" يزور مستشفى ميديكلينيك بارك فين الرائدة في الرعاية الصحة بدبي (فيديو)

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الأقسام والأجنحة الطبية بمستشفى ميديكلينيك بارك فيو، كبرى المستشفيات الرائدة في مجال الرعاية الصحية بدبي والمنطقة العربية، للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وذلك ضمن برنامج مشاركته فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab health) 2021، والمنعقد بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 وإلى 24 من يونيو الجاري، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام"، لتسليط الضوء على أهم التقنيات والابتكارات والتطورات في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وكان اعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن دراسة عمل توأمة بين مستشفيات الهيئة ومستشفي ميديكلينيك بارك فيو، كبرى المستشفيات والرائدة في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث التقنيات العالمية بإمارة دبي.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكي، إلى مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، ضمن مشاركته فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health) 2021، المنعقد بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 وإلى 24 من يونيو الجاري، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام"، لتسليط الضوء على أهم التقنيات والابتكارات والتطورات في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وأشار السبكي، إلى أن التوأمة مع مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، بهدف تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بمستشفيات الهيئة في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على أحدث المعايير الدولية الخاصة بسلامة المرضى والممارسات الطبية المعتمدة دوليًا، وذلك لاستمرار تقديم الخدمات الطبية لكافة المتعاملين بجودة عالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة للخدمات الصحية، التي تحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة، كما تيسر حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

وأضاف السبكي، أن مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، هي كبرى المستشفيات الرائدة في دبي والمنطقة العربية، وحاصلة على العديد من الجوائز الكبرى عالميًا في مجالات الرعاية الصحية واستخداماتها للتكنولوجيا الرقمية، لافتًا إلى أنه تم انشاؤها في إطار خطة حكومة دبي الطموحة لجعل دبي مركزًا عالميًا للسياحة العلاجية، وهو ما يدعم استكمال جهود الهيئة في مبادرتها (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية، والتي تهدف لاستقدام الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات الهيئة بما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات طبية وكوادر طبية تؤهلها لتقديم الخدمات الصحية بكافة التخصصات الطبية على أعلى مستوى من التميز الإكلينيكي والخدمي للمتعاملين وبجودة عالمية، وجعلها بمركز مرموق عالميًا وإعلان ميلاد عملاق جديد في مجال الرعاية الصحية في مصر والمنطقة العربية خلال الخمس سنوات القادمة.

وتابع السبكي: أنه نسعى للاستفادة من أحدث التجارب العالمية الطبية الرائدة لتطبيقها في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمصريين بأحدث معايير الجودة ووفقًا لأحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وكذلك تماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

جدير بالذكر، أنه تأتي هذه الزيارة ضمن تنفيذ برنامج مشاركة رئيس هيئة الرعاية الصحية لفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث لهذا العام 2021، والذي يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى من الهيئة، يضم كلًا من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي مدير إدارة المشروعات الهندسية، للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية عالميًا، والتطور والارتقاء المستمر بخدمات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

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