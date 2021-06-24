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محمد جمال: كريستيانو أصبح ينافس كرة القدم وليس لاعبين والمجر قدمت يورو عظيمة

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:51 م
كريستيانو
كريستيانو
الفجر الرياضي
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قال الناقد الرياضي محمد جمال أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال أصبح ينافس نفسه وليس لاعبين بعد المستوي الذي يقدمه خلال السنوات الماضية وتحطيم الأرقام القياسية.

وقال محمد جمال فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس:" كريستيانو رونالدو حطم جميع الأرقام القياسية وهو الهداف التاريخي لكرة القدم ولكل البطولات، ولذلك هو ينافس نفسه وليس اللاعبين".

وأضاف:" بطولة يورو هذا العام صعبة ولكن لم تشهد مفاجآت فى المنتخبات الصاعدة لدور ال 16 من البطولة ولكن لابد أن نشد بمنتخب المجر الذي ظهر بصورة مميزة خلال دور المجموعات واحراج المنتخبات الكبري مثل ألمانيا وفرنسا بالتعادل معهم ".

وتابع محمد جمال:" مواجهات دور ال 16 ستكون قوية، وأن كل من البرتغال وبلجيكا وإيطاليا ظهروا بصورة مميزة حتي الآن فى البطولة الأوروبية".

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