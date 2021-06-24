الشيف علاء الشربيني يحتفل بعيد الأب على طريقته في "أحلى أكلة" على ON





احتفل الشيف علاء الشربيني، بعيد الأب، في حلقة مميزة من برنامج "أحلى أكلة" على قناة ON.





شارك في حلقة المسابقة الأسبوعية بالبرنامج ٤ من الرجال الموهوبين بالطبخ، منهم أب وابنه في فقرة للتحدي في المطبخ، وأطلق الشيف على الحلقة اسم "مطبخ الرجالة"، مؤكدًا ان الرجال يجب أن يتعلموا الطبخ، خاصة انهم يبدعون فيه.

https://youtu.be/4vEHGhcVSTI





يذكر أن "أحلى أكلة" برنامج يومي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف.