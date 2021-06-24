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الشيف علاء الشربيني يحتفل بعيد الأب على طريقته في "أحلى أكلة" على ON

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
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احتفل الشيف علاء الشربيني، بعيد الأب، في حلقة مميزة من برنامج "أحلى أكلة" على قناة ON.

شارك في حلقة المسابقة الأسبوعية بالبرنامج ٤ من الرجال الموهوبين بالطبخ، منهم أب وابنه في فقرة للتحدي في المطبخ، وأطلق الشيف على الحلقة اسم "مطبخ الرجالة"، مؤكدًا ان الرجال يجب أن يتعلموا الطبخ، خاصة انهم يبدعون فيه.
https://youtu.be/4vEHGhcVSTI

يذكر أن "أحلى أكلة" برنامج يومي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف.

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