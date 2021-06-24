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أول تحرك برلماني بشأن غلق المواقع الإباحية فى مصر

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تقدم النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشارحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات، بشأن غلق جميع المواقع الإباحية فى مصر.

وقال"دياب" في طلب الإحاطة: إن هذه المواقع ليس لها أي هدف يذكر سوى أنها تعمل على تدمير عقول الشباب بشكل خاص، والأسر بشكل عام، ويجب إغلاقها لأنها تتنافى مع المعتقدات الدينية والقيم الأخلاقية والإجتماعية.

وأكد: أن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض، ولكنه بمثابة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب، لأنها تدمر حياة الشباب، في مرحلة المراهقة.

واستكمل: أن من يعانون من إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يجدون حرجًا بالغًا في الاعتراف بذلك للأقارب، كما يجدون صعوبة شديدة في طلب العلاج من الأطباء المختصين، خوفًا من معرفة أي شخص.

وأشار"أمين سر الشئون الإقتصادية" بالبرلمان: إلى أن إدمان الشباب على ارتياد المواقع الإباحية، يعد من المشاكل الصعبة التي تواجه المجتمع، ولابد من الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة.

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