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افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة

الخميس 24/يونيو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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افتتح صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ولفيف من السادة المستشارين، مجمع محاكم الدخيلة ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بعد تجديدهما، حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المجمع بما يتيحه من خدمات رقمية، فضلًا عن تدشين وحدة إصدار الشهادات عن بُعد؛ والتي تتيح للمتعاملين معها إمكانية الحصول على كافة الشهادات التي تصدر عن المحاكم الاقتصادية بمختلف المحافظات.

كما افتتح سيادته مكتب شهر عقاري وتوثيق الدخيلة المميكن، وفرع التوثيق المميز بمجمع " تيفولي دوم بوليفار " بسيدي جابر؛ الذى يقدم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين الذين سبق لهم حجز موعد عن طريق تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف الذكية، ويقدم الفرع خدمات التوثيق من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك نظير مقابل مادي عن تكلفة الأعمال المميزة المقدمة لهم.

وقد شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة
افتتاح مجمع محاكم ومكتب شهر عقاري الدخيلة

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