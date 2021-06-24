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نجم منتخب النمسا: نريد التغلب على إيطاليا رغم صعوبة الأمر

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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يشعر المنتخب النمساوي بالثقة قبل مواجهة المنتخب الإيطالي بعد غد السبت بعد التأهل لدور الستة عشر في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" للمرة الأولى.

وقال كريستوف بومجارتنر لاعب النمسا اليوم الخميس: "بالفعل حققنا شيئا كبيرا، ولكننا نريد تحقيق شيء أكبر".

وأضاف: "نريد التغلب على إيطاليا، رغم أننا نعرف أن هذا الأمر سيكون صعبا. نريد فقط أن نستمر في الحلم".

ومهد الهدف الذي سجله بومجارتنر في المباراة أمام المنتخب الأوكراني بدور المجموعات والتي انتهت بهدف نظيف، الطريق لتأهل المنتخب النمساوي للأدوار الاقصائية.

وقال: "بكل تأكيد هذا أهم هدف في مسيرتي. أعلم أنني جعلت الكثير من الناس في النمسا سعداء للغاية به".

والآن يريد بومجارتنر وزملاؤه مواصلة المفاجأة في لندن أمام المنتخب الإيطالي، الذي كان قويا للغاية حتى الآن.

وقال: " لقد صنعنا التاريخ، ولكننا جاهزون لتحقيق إنجاز أو اثنين".

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التغلب على إيطاليا رغم صعوبة الأمر (يورو 2020)

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