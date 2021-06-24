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موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:01 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الظهير الأيمن للمارد الأحمر أمام الترجي التونسي في المباراة القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر موسيماني على الدفع بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بعد تألق اللاعب بشكل لافت في مباراة الذهاب الماضية، ووضع هاني على دكة البدلاء.

وشارك محمد هاني في التدريبات الجماعية كاملة أمس، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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