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دعوى جديدة ضد الإعلامي تامر أمين تتهمه بسب أهالي الصعيد

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:03 م
مـروة هيـكل
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حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة السبت المقبل 26 يونيو، لنظر دعوى جديدة ضد الإعلامي تامر أمين؛ بسبب تصريحاته على قناة النهار وإهانة أهالي الصعيد.




وأكدت الجنحة المباشرة أن: المحاميون سليمان علي أحمد وحسام الدين رضا وزينب محمد ونادية حسن وعبد التواب صبحي وحنا سمير وإسلام عزيز المحامون بالجيزة، تقدما بجنحة مباشرة ضد الإعلامي تامر أمين لاتهامه بسب وقذف أهالي الصعيد طبقًا للمادة 307 من قانون العقوبات، وطالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره 10001 جنيه.



وأوضحت الجنحة أن الإعلامي سبَّ أهالي الصعيد عبر برنامجه على إحدى القنوات، وعليه تم التقدم بالجنحة المباشرة ضده، وتم تحديد جلسة السبت المقبل 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المدعى عليه.

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