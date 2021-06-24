ندب خبير الملكية الفكرية لفحص عقد الفنان محمد فؤاد بسبب "أحكيلك"

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندب خبير الملكية الفكرية لفحص العقد الموقع بين الفنان محمد فؤاد و"شركة فديلتى"، والتعاقد بين الشركة الأخيرة وشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، عقب أزمة الأغنية الشهيرة "أحكيلك".







وأكدت أن الفنان محمد فؤاد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد شركة هاي فديلتى، والممثل القانوني لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، بسبب منع نشر أغنيته الشهيرة "أحكيلك"، ومنع نشرها عبر المنصات المختلفة.





وطالبت المحكمة الاقتصادية، عقب ندبها لخبير العلامات التجارية باطلاعه على ملف الدعوي، وما به من مستندات، وما عسى أن يقدمه الفنان محمد فؤاد، صاحب أغنية "أحكيلك"، والشركات المتنازعة "هاي فديلتى"، "قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت" في الدعوى، وسماع أقوال كل طرف ومن يرى لزومًا السماع أقواله من شهوده بغير حلف يمين.







وأكدت المحكمة ضرورة فحص التعاقد المبرم بين الفنان محمد فؤاد، وشركة فديلتي في التعاقد بينهما وملاحقة التالية عليه وكذا التعاقد المبرم بين الشركة المدعى عليها الأولى "شركة فديلتي" وبيان الالتزامات الناشئة عن تلك العقود، وعما إذا كان العقد المؤرخ في 1 أكتوبر 2012 وملاحقة والمبرم بين الشركة المدعى عليها في الدعوى الأصلية "شركة فديلتي" والخصم المدخل: شركة قنوات الخدمات الاتصالات والإنترنت "قد تم وفق الضوابط المصرح بها في العقد المؤرخ 1 سبتمبر 2009 وملاحقة والمبرم بين المدعى والشركة المدعى عليها شركة فديلتي من عدمه وفي الحالة.