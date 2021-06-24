تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي اليورو

اليورو.. واصلت منافسات يورو 2020 إثارتها بعد انتهاء مرحلة المجموعات من بطولة "يورو 2020"، حيث تعادلت ألمانيا وفرنسا والبرتغال.





اليورو





وانتهت مرحلة مجموعات بطولة اليورو 2020 بتأهل 16 منتخبًا إلى ثمن النهائي، حيث تأهل إلى دور الـ16 من يورو 2020 أول منتخبين في المجموعات الـ6، بجانب 4 منتخبات عن أفضل ثوالث.





مواجهات اليورو في الدور 16





ومن المقرر أن تنطلق مواجهات دور الـ16 من بطولة يورو 2020 مساء السبت المقبل، الموافق الـ26 من يونيو 2021، والتي يترقب مبارياتها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.





فرق ثمن نهائي اليورو





ونجحت منتخبات إيطاليا، ويلز، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، النمسا، أوكرانيا، إنجلترا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، السويد، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، في التأهل إلى الدور الـ16 من يورو 2020.





مواجهات ثمن نهائي اليورو





وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية في ثمن النهائي لبطولة اليورو حيث وقعت البرتغال مع بلجيكا، وتواجه إيطاليا النمسا، في حين الفائز من المباراتين يلتقيان في ربع النهائي، مع الفائز من فرنسا وسويسرا وكرواتيا وإسبانيا.







