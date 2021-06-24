تعرف على عبارة تهنئة كلية التجارة جامعة المنصورة لطلابها خلال احتفالية توديع طلاب الفرقة النهائية



وحرصت ادارة الكلية على توزيع بعض الهدايا البسيطة وكروت كتب عليها عبارات مطبوعة بطريقة برايل قام بطباعتها مركز خدمات ذوى الاعاقة بالجامعة.



تضمن كارت التهنئة: نبعث لك تهانينا القلبية في هذا اليوم المهم، نتمنى أن يكون تخرجك بداية للعديد من الانجازات الرائعة في حياتك، ضع في اعتبارك اذا كان بإمكانك التخرج خلال جائحة عالمية، فلا يوجد شيء لا يمكنك فعله، يجب أن تفتخر بعملك الشاق وتذكر سنكون دائما هناك من أجلك حتى بعد مغادرتك لنا.



وأشار الدكتور طارق غلوش إلى أن هذه الاحتفالية تعبير بسيط عن حبنا لطلاب الكلية باعتبارهم أساس العملية التعليمية، في ظل اتخاذ الاجراءات الاحترازية ونسعى جاهدين من خلال توفير مختلف البرامج الدراسية المتميزة، على أعلى مستوى من الكفاءة، ومتسقة مع متطلبات سوق العمل الخارجي، على يد نخبة من العلماء أساتذة الكلية.

حرص الدكتور طارق غلوش القائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة المنصورة اليوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021 على تقديم بعض الهدايا التذكارية لطلاب اللجان الخاصة (ضعاف ومكفوفى البصر) خلال احتفالية كلية التجارة بطلاب الفرقة الرابعة دفعة 2020- 2021 وذلك في أخر أيام امتحاناتهم بالكلية، والتى تنظمها الكلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.