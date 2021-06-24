Advertisements

صدر حديثا "رحلة إلى التاريخ فى أعماق البحر الاحمر" البادرة الأولى من نوعها لجمع المعلومات الكاملة عن السفن الغارقة

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
صدرت حديثًا عن دار العهد للنشر والتوزيع، كتاب "رحلة إلي التاريخ في أعماق البحر الأحمر" للكاتب الصحفى إبراهيم الشاذلى، وتشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، ويضع كتاب "رحلة إلي التاريخ في أعماق البحر الأحمر" القارئ أمام حقائق تاريخية ثابتة، قصص مثيرة لم تطفوا على السطح، لكنها باتت في أعماق البحار شاهدة على صراعات سياسية، ومحاولات إعجازية لأناس حاولو الولوج إلى عوالم أخرى في قيعان البحر.

الكتاب رحلة شيقة تستطيع من خلالها إعادة أرشفة التاريخ عبر حكايات كان بطلها البحر، بدأت على سطح الماء وانتهت في أعماقه.

وفصول الكتاب ومشاهِدُه مستمدة من رحلات طويلة للمؤلف الذي احترف الغطس، واتخذ من التجول بين القطع البحرية والمتاحف المائية هواية للتعرف على تاريخها وأصولها، وأراد أن يضع مشاهداته أمام الناس ليتعرفوا على هذا العالم المثير والمليء بالغرائب والعجائب وهذا الكم الهائل من السفن الأسطورية الغارقة، والقطع البحرية التي تؤرخ لعصور من النصر والهزيمة."

ويعد هذا الكتاب البادرة الأولى من نوعها لجمع المعلومات الكاملة ( المزودة بالصور ) عن السفن الغارقة في قلب البحر الأحمر، التي نمت عليها الشعب وسكنتها الكائنات البحرية، فتحولت إلى أيقونات مرجانية أسطورية تشع جمالًا وبهاءً.

يحكي الكتاب عن تاريخ رفضت الطبيعة أن يندثر في أعماق البحار، فخلّد البحر وما يحويه آثارًا لبنايات شاهقة وأفلاك عظيمة وسُفن تحولت إلى متاحف مفتوحة للغواصين، الباحثين عن توثيق التاريخ ورصد الماضي، والنبش في جماليات الترتيب الإلهي لتلك الأشياء التي غرقت فتخلّدت.

أخبار تهمك

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

منذ ساعتين

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

04:29 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى