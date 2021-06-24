صدر حديثا "رحلة إلى التاريخ فى أعماق البحر الاحمر" البادرة الأولى من نوعها لجمع المعلومات الكاملة عن السفن الغارقة



الكتاب رحلة شيقة تستطيع من خلالها إعادة أرشفة التاريخ عبر حكايات كان بطلها البحر، بدأت على سطح الماء وانتهت في أعماقه.



وفصول الكتاب ومشاهِدُه مستمدة من رحلات طويلة للمؤلف الذي احترف الغطس، واتخذ من التجول بين القطع البحرية والمتاحف المائية هواية للتعرف على تاريخها وأصولها، وأراد أن يضع مشاهداته أمام الناس ليتعرفوا على هذا العالم المثير والمليء بالغرائب والعجائب وهذا الكم الهائل من السفن الأسطورية الغارقة، والقطع البحرية التي تؤرخ لعصور من النصر والهزيمة."



ويعد هذا الكتاب البادرة الأولى من نوعها لجمع المعلومات الكاملة ( المزودة بالصور ) عن السفن الغارقة في قلب البحر الأحمر، التي نمت عليها الشعب وسكنتها الكائنات البحرية، فتحولت إلى أيقونات مرجانية أسطورية تشع جمالًا وبهاءً.



يحكي الكتاب عن تاريخ رفضت الطبيعة أن يندثر في أعماق البحار، فخلّد البحر وما يحويه آثارًا لبنايات شاهقة وأفلاك عظيمة وسُفن تحولت إلى متاحف مفتوحة للغواصين، الباحثين عن توثيق التاريخ ورصد الماضي، والنبش في جماليات الترتيب الإلهي لتلك الأشياء التي غرقت فتخلّدت.

صدرت حديثًا عن دار العهد للنشر والتوزيع، كتاب "رحلة إلي التاريخ في أعماق البحر الأحمر" للكاتب الصحفى إبراهيم الشاذلى، وتشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، ويضع كتاب "رحلة إلي التاريخ في أعماق البحر الأحمر" القارئ أمام حقائق تاريخية ثابتة، قصص مثيرة لم تطفوا على السطح، لكنها باتت في أعماق البحار شاهدة على صراعات سياسية، ومحاولات إعجازية لأناس حاولو الولوج إلى عوالم أخرى في قيعان البحر.