Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة بالدقهلية

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر، وفي محلات الجزارة بالدقهلية

أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة

سعر الكيلو الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو بين 120-140 جنيها

أسعار اللحم المفروم اليوم الخميس 24 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو

سعر كيلو كباب الحلة اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-145 جنيها

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الخميس 24

أخبار تهمك

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ أقل من ساعتين

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 21 ساعة

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

منذ ساعتين

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ يوم

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

04:29 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى