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أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة بالدقهلية
الخميس 24/يونيو/2021 - 05:10 م
محمد كشك
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر، وفي محلات الجزارة بالدقهلية
أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة
سعر الكيلو الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم اليوم الخميس 24 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الخميس 24
أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة
سعر الكيلو الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم اليوم الخميس 24 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الخميس 24
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