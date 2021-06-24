أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة بالدقهلية

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر، وفي محلات الجزارة بالدقهلية



أسعار اللحوم اليوم الخميس 24-6-2021 في محلات الجزارة



سعر الكيلو الكندوز اليوم الخميس 24 يونيو بين 120-140 جنيها



أسعار اللحم المفروم اليوم الخميس 24 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو



سعر كيلو كباب الحلة اليوم الخميس 24 يونيو بين 130-145 جنيها



أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الخميس 24