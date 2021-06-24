وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية أذربيجان

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون عزيز أوغلو بيراموف والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتعزير أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة لاستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير.