Advertisements

في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء.. وزيرة الصحة ترسل مستندات هامة للمحكمة

الخميس 24/يونيو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، الدعوى رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، حيث حضر مندوب عن وزيرة الصحة إلى المحكمة وسلم مستندات هامة للمحكمة في القضية المؤجلة لاستخراج صورة رسمية من مخاطبة وزيرة الصحة لمكتب النائب العام، والتي تخص بلاغها ضد نقابة الأطباء الصادر في فبراير 2020، وكذلك لاستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن واقعة امتناع أطباء دفعة 2019 عن استلام التكليف أثناء جائحة كورونا، ودور نقابة الأطباء التحريضي في ذلك، حسب وصف الدعوى.

وخلال الجلسة طلب أطراف القضية أجلا للاطلاع، في الدعوى حملت رقم 298 لسنة 2020 مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة فيما رفعت المحكمة الجلسة على أن تصدر قراراها أخر الجلسة.

كان المحاميان الدكتور هاني سامح وبالنقض، وصلاح بخيت، قالا في مرافعتهما بالجلسة السابقة إن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية، وأنها إحدى غرف جماعات الإرهاب السياسي منذ السبعينيات، وكانت جُحرا لقيادات العصابات الإجرامية ومولت في الثمانينيات والتسعينيات الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب، حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود، حسب المرافعة.

أخبار تهمك

عاجل.. صدام ناري بين محمد صلاح وليفربول

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ يوم

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويحسم وجهته القادمة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ أقل من ساعة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 21 ساعة

بعد تجديد عقده.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن الونش

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد في هجوم الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:03 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

04:29 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى